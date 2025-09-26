Avellino, sequestro preventivo penale: convegno al tribunale di Avellino L'evento formativo si terrà il 3 ottobre nell'Aula Magna Rosario Livatino

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha organizzato un evento formativo sul tema del sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca che si terrà il 3 ottobre 2025. L'evento avrà luogo alle 15:30 presso l'Aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino. L'evento formativo includerà saluti e interventi da parte di diversi esperti. Il convegno sarà introdotto e presieduto dalla professoressa avvocata Carla Pansini, dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Tra gli oratori e i relatori figurano l'Avvocato Fabio Benigni, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino; la Dottoressa Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino; il Dottor Francesco Raffaele, Sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino; e il Dottor Silvio Sarno, presidente ANCE Avellino.

Inoltre, interverranno anche l'Avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e responsabile della formazione in materia penale; l'Avvocato Ennio Napolillo, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e avvocato penalista; il Dottor Fabrizio Ciccone, giudice del Tribunale di Avellino; il Dottor Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione; e il Dottor Piero Silvestri, consigliere della Suprema Corte di Cassazione.



