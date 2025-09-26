Avellino, Premio Assotutela: riconoscimento al dottore Domenico Dragone Il premio è stato ricevuto ieri nella scuola di formazione della polizia penitenziaria "Falcone"

di Paola Iandolo

Premiato il direttore Domenico Dragone. Il premio è stato consegnato nell'ambito della 18ª edizione il Premio Eccellenze Italiane Assotutela che si svolta ieri presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone” a Roma. Il dottore Dragone è il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Delle.Dipendenze dell' Asl di Avellino, Direttore dell'U.O.C. Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Asl Av, Responsabile unico del procedimento del programma nazionale equità nella.salute, e dell'implementazione della psicologia di base e dei progetti sperimentali terapeutici personalizzati, supervisore delle attività dell'Osservatorio aziendale Sanità Penitenziaria.

"Un premio meritato, consegnato ad un uomo che merita stima, riconoscenza, rispetto e onorabilità". "La sua è una missione, uno stile di vita e di servizio prestato con spirito di abnegazione, sempre affianco alla gente, mai stanco, mai disinteressato. La centralità della persona è l'asse portante da cui muove ogni sua azione, ogni scelta". Tutto lo staff e tutta la Direzione del Dipartimento si sono complimentati con l'amatissimo Direttore, di cui hanno stima profonda. "Un dottore con il cuore, con una grande grande umiltà e passione. Ti vogliamo bene. Che sia per noi un raggio di speranza, di crescita personale e professionale".

Il Direttore Dragone ha dedicato il premio ai bambini in carcere, ai piccoli che vivono quella realtà" riflessione profonda. Infine la dedica alla Moglie, donna compagna di vita. L’evento è stato aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano. Un momento solenne dedicato alla memoria e alla legalità. Il premio, intitolato ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime del dovere e simboli indelebili di giustizia, si è avvalso quest’anno di tre padrini d’eccezione: l’on. Stefania Pezzopane, l’on. Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia.

Tra i premiati figurano numerosi Procuratori Generali della Repubblica, esponenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, riconosciuti per il loro quotidiano impegno a tutela della legalità e della sicurezza del Paese. Il comitato scientifico di selezione è composto dal Prof. Gino Bella, dalla Prof.ssa Maria Paola Pagnini e dal Prof. Vasco Fronzoni, che hanno individuato le eccellenze da premiare. A condurre l’evento i giornalisti Fabio Camillacci e Federica Rinaudo.

La manifestazione ha goduto del patrocinio di Eurocomunicazione, agenzia di stampa europarlamentare. Al termine della cerimoniaè stato possibile rendere omaggio alla teca con la Croma bianca del giudice Falcone, simbolo di memoria e sacrificio che richiama la tragedia di Capaci e l’impegno per la giustizia. «Celebrare le eccellenze italiane significa dare voce a chi, con sacrificio e professionalità, rappresenta l’Italia migliore. Questo premio è un atto di riconoscenza e un monito alle future generazioni”, ha dichiarato Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela.