Avellino Basket: "Noi in piazza per la raccolta mozziconi con Plastic Free" I giocatori per l'iniziativa plastic free

Sacchetti pieni di mozziconi di sigarette per una mattinata all'insegna dell'ambiente. Oggi venerdì 26 settembre 2025, i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket hanno lasciato per qualche ora il parquet per indossare i panni dei volontari ambientali, partecipando all’iniziativa Plastic Free dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati. "Abbiamo riempito sacchetti di mozziconi di sigarette e speriamo che questa iniziativa serva a sensibilizzare le giovani generazioni". Raccontano i giocatori.

I mozziconi, l'ambiente

A guidare la squadra verde nella missione ecologica sono stati Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti, affiancati dalla referente locale dell’associazione, Kamini Maria Lad. Da Piazza Libertà ad Avellino, sono partiti per un percorso lungo Corso Vittorio Emanuele, armati di guanti e sacchetti.

Plastic free, lotta all'inquinamento

L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’impatto dell’inquinamento causato dai mozziconi e sull’importanza di una città più pulita e vivibile. Un gesto concreto, quello dei giocatori biancoverdi, che unisce sport e impegno civile, lanciando un messaggio forte: la tutela dell’ambiente è una partita che si vince tutti insieme.