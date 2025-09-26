Avellino Basket: "Noi in piazza per la raccolta mozziconi con Plastic Free"

I giocatori per l'iniziativa plastic free

avellino basket noi in piazza per la raccolta mozziconi con plastic free
Avellino.  

Sacchetti pieni di mozziconi di sigarette per una mattinata all'insegna dell'ambiente. Oggi venerdì 26 settembre 2025, i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket hanno lasciato per qualche ora il parquet per indossare i panni dei volontari ambientali, partecipando all’iniziativa Plastic Free dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati. "Abbiamo riempito sacchetti di mozziconi di sigarette e speriamo che questa iniziativa serva a sensibilizzare le giovani generazioni". Raccontano i giocatori.

I mozziconi, l'ambiente

A guidare la squadra verde nella missione ecologica sono stati Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti, affiancati dalla referente locale dell’associazione, Kamini Maria Lad. Da Piazza Libertà ad Avellino, sono partiti per un percorso lungo Corso Vittorio Emanuele, armati di guanti e sacchetti.

Plastic free, lotta all'inquinamento

L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’impatto dell’inquinamento causato dai mozziconi e sull’importanza di una città più pulita e vivibile. Un gesto concreto, quello dei giocatori biancoverdi, che unisce sport e impegno civile, lanciando un messaggio forte: la tutela dell’ambiente è una partita che si vince tutti insieme.

