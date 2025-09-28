Ad Avellino flash mob per Gaza davanti al Santuario del Santissimo Rosario con l'iniziativa legata soprattutto al mondo dell'infanzia. "I bambini non devono mai diventare vittime della fame e della guerra": hanno sottolineato gli organizzatori. Nei pressi della Prefettura, invece, sit-in pacifico in solidarietà della Global Sumud Flottilla. Messaggio di pace rinnovato nel centro cittadino con l'appello alle verifiche del rispetto del diritto internazionale e della protezione delle missioni civili. Dalla CGIL Avellino l'invito alla partecipazione e alla mobiltazione per un obiettivo comune: "Siamo in campo con le associazioni, con i collettivi e i movimenti da molto tempo. Abbiamo girato l'Irpinia. Siamo per la Palestina, siamo per la pace. - ha affermato il segretario generale della CGIL Avellino, Italia D'Acierno - Accettiamo la manifestazione pacifica che sia per un obiettivo comune. Ci siamo definiti e siamo un equipaggio di terra. Presentiamo il nostro punto di vista che è legato alla pace nel rispetto delle istituzioni. Ci sono i cittadini che vogliono la pace e ci mettono la faccia. Il 10 ottobre Cinzia Sciuto sarà ad Avellino per parlare di Palestina. Avellino c'è e dice la sua".
Avellino, messaggio di pace: dal flash mob al sit-in pacifico per Gaza
Due eventi, l'obiettivo comune con l'invito alla partecipazione
Avellino.