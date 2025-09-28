Avellino, messaggio di pace: dal flash mob al sit-in pacifico per Gaza Due eventi, l'obiettivo comune con l'invito alla partecipazione

Ad Avellino flash mob per Gaza davanti al Santuario del Santissimo Rosario con l'iniziativa legata soprattutto al mondo dell'infanzia. "I bambini non devono mai diventare vittime della fame e della guerra": hanno sottolineato gli organizzatori. Nei pressi della Prefettura, invece, sit-in pacifico in solidarietà della Global Sumud Flottilla. Messaggio di pace rinnovato nel centro cittadino con l'appello alle verifiche del rispetto del diritto internazionale e della protezione delle missioni civili. Dalla CGIL Avellino l'invito alla partecipazione e alla mobiltazione per un obiettivo comune: "Siamo in campo con le associazioni, con i collettivi e i movimenti da molto tempo. Abbiamo girato l'Irpinia. Siamo per la Palestina, siamo per la pace. - ha affermato il segretario generale della CGIL Avellino, Italia D'Acierno - Accettiamo la manifestazione pacifica che sia per un obiettivo comune. Ci siamo definiti e siamo un equipaggio di terra. Presentiamo il nostro punto di vista che è legato alla pace nel rispetto delle istituzioni. Ci sono i cittadini che vogliono la pace e ci mettono la faccia. Il 10 ottobre Cinzia Sciuto sarà ad Avellino per parlare di Palestina. Avellino c'è e dice la sua".