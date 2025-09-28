Insulina settimanale per diabetici che vivono male la terapia: ecco le novità Le difficoltà per i pazienti ad accettare un'iniezione quotidiana...

La terapia con insulina è raccomandata nei pazienti di tipo 2 quando gli obbiettivi glicemici non sono raggiunti con anti-diabetici orali o altro. In altre parole quando la malattia diventa insulino-richiedente. I limiti principali della terapia insulinica, in questo tipo di pazienti naif, sono il ritardo dell’adattamento delle dosi di insulina (inerzia terapeutica) e la difficoltà ad accettare un’iniezione quotidiana.

Una dose fissa settimanale di insulina può permettere di risolvere il problema. Questo studio paragona l’efficacia e la sicurezza dell’insulina efsitora, somministrata una volta alla settimana, all’insulina glargine 100 in inezione quotidiana, nei pazienti diabetici di tipo 2 con questa caratteristica naif.

Si tratta di un’esperienza di 52 settimane includente questo tipo di diabetici. I pazienti sono stati randomizzati, con una ratio 1:1 (due gruppi) per ricevere sia un’iniezione quotidiana di insulina glargine U 100 un gruppo, un’iniezione settimanale di efsitora l’altro gruppo. Quest’ultima veniva iniziata alla dose di 100 UI alla settimana, con una correzione ogni 4 settimane al fine di ottenere una glicemia normale a digiuno. Naturalmente anche le dosi di glargine venivano aggiornate ogni settimana. Il criterio di giudizio era la variazione dell’emoglobina glicata a 52 settimane. 795 pazienti sono stati inclusi nello studio, l’età media era di 56,3 anni, l’indice di massa corporea (BMI) era di 31,9 kg/m2. L’emoglobina glicata è diminuita da 8,20% a 7,05% a 52 settimane nel gruppo efsitora, e da 8,28% a 7,08% nel gruppo glargine. Gli episodi di ipoglicemia sono stati meno importanti nel gruppo efsitora. In conclusione, nei pazienti diabetici di tipo 2 naif di insulina, una somministrazione settimanale di insulina efsitora non è inferiore ad una somministrazione quotidiana di insulina glargine per ottenere una diminuzione dell’emoglobina glicata.

L'autore è Medico - Endocrinologo