L’assemblea provinciale dell’Arci convocata in data 27 Settembre, all’uninanimità proclama lo stato di mobilitazione permanente per la fine del Genocidio e la difesa della Global Sumud Flottilla.
"Dopo il presidio di ieri in Piazza Libertà, oggi saremo davanti ai cancelli della Leonardo a Benevento per protestare contro il mercato delle armi che alimenta il genocidio, venerdì in piazza con gli studenti e sabato si stanno preparando i pullman - invitiamo chi vuole partecipare a contattarci - per la manifestazione nazionale a Roma convocata con la comunità palestinese".
Inoltre prosegue la mobilitazione sui territori dopo il dibattito di sabato scorso a San Potito, saremo protagonisti sempre il 4 ottobre per le mobilitazioni lanciate nella città di Caposele.
"Invitiamo tutti a sostenere e garantire il boicottaggio delle merci israeliane e l’interruzione di ogni rapporto con il governo genoicida. Invitiamo infine le amministrazioni locali ad approvare delibere per il boicottaggio e la tutela della Flottilla. Ogni sforzo deve essere tentato, non esistono iniziative inutili".
Arci Avellino: stato di mobilitazione permanente per la fine del Genocidio
Venerdì in piazza con gli studenti
Prosegue la mobilitazione sui territori dopo il dibattito di sabato scorso a San Potito, saremo protagonisti sempre il 4 ottobre per le mobilitazioni lanciate nella città di Caposele...
L’assemblea provinciale dell’Arci convocata in data 27 Settembre, all’uninanimità proclama lo stato di mobilitazione permanente per la fine del Genocidio e la difesa della Global Sumud Flottilla.