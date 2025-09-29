Arci Avellino: stato di mobilitazione permanente per la fine del Genocidio Venerdì in piazza con gli studenti

L’assemblea provinciale dell’Arci convocata in data 27 Settembre, all’uninanimità proclama lo stato di mobilitazione permanente per la fine del Genocidio e la difesa della Global Sumud Flottilla.



"Dopo il presidio di ieri in Piazza Libertà, oggi saremo davanti ai cancelli della Leonardo a Benevento per protestare contro il mercato delle armi che alimenta il genocidio, venerdì in piazza con gli studenti e sabato si stanno preparando i pullman - invitiamo chi vuole partecipare a contattarci - per la manifestazione nazionale a Roma convocata con la comunità palestinese".



Inoltre prosegue la mobilitazione sui territori dopo il dibattito di sabato scorso a San Potito, saremo protagonisti sempre il 4 ottobre per le mobilitazioni lanciate nella città di Caposele.



"Invitiamo tutti a sostenere e garantire il boicottaggio delle merci israeliane e l’interruzione di ogni rapporto con il governo genoicida. Invitiamo infine le amministrazioni locali ad approvare delibere per il boicottaggio e la tutela della Flottilla. Ogni sforzo deve essere tentato, non esistono iniziative inutili".