Avellino: la salute dei denti, ecco perché scegliere gli allineatori trasparenti Il dottor Russo dello studio Iannaccone spiega l'approccio giusto al sistema ortodontico innovativo

Gli allineatori trasparenti sono un sistema ortodontico capace di spostare i denti e stanno rivoluzionando il mondo degli apparecchi dentali: il Dott. Alessandro Russo odontoiatra si occupa di ortodonzia presso lo studio dentistico Iannaccone ad Avellino e ha focalizzato la sua attività su questo innovativo approccio ortodontico.

Dott. Russo, perché oggi si parla così tanto di allineatori trasparenti?

«Perché rappresentano una vera rivoluzione: sono estetici, comodi e permettono ai pazienti di vivere la loro quotidianità senza l’imbarazzo del classico apparecchio con attacchi e fili metallici. Anche ad Avellino, sempre più giovani e adulti li scelgono proprio per questo motivo».

Quindi non è più solo una questione estetica?

«Assolutamente no. L’allineatore è un dispositivo tecnologico che, se utilizzato correttamente, permette di ottenere risultati sovrapponibili – e in molti casi più rapidi – rispetto alle tecniche tradizionali. Inoltre, è removibile: il paziente può mangiare e lavarsi i denti in totale libertà.»

Lei ha un Master specifico su questa metodica. Cosa significa per i pazienti?

«Ho conseguito un Master di II livello presso l’Università di Tor Vergata, dedicato interamente all’ortodonzia trasparente. Questo mi permette di pianificare i trattamenti con estrema precisione, prevedendo passo dopo passo i movimenti dentari e garantendo soluzioni personalizzate per ogni sorriso. Inoltre presso lo studio dentistico Iannaccone siamo dotati dello scanner digitale: questo significa niente più fastidiose paste da impronta, pianificazioni terapeutiche più precise e minore tempo di attesa per l'inizio delle terapie. Non bisogna pensare, inoltre, che l’ortodonzia sia solo per adolescenti: oggi sempre più adulti si rivolgono a noi per migliorare il proprio sorriso con soluzioni invisibili, personalizzate e confortevoli. Il sorriso è la prima cosa che si nota, e averlo in ordine può cambiare anche il modo di relazionarsi agli altri».

Dott. Russo, spesso si pensa che gli allineatori siano meno efficaci dei brackets. È vero?

«È uno dei falsi miti più diffusi. La verità è che, con una pianificazione digitale accurata, gli allineatori possono correggere quasi tutte le malocclusioni. Oggi la tecnologia permette di trattare anche casi complessi.»

Un altro mito è che siano solo per piccoli spostamenti dentali…

«In realtà no. Durante il Master di II livello che ho seguito a Roma, ho approfondito proprio le tecniche avanzate per risolvere casi anche importanti. Ovviamente è fondamentale la collaborazione del paziente: l’allineatore va indossato almeno 22 ore al giorno per essere efficace.»

Parliamo di comfort: davvero non danno fastidio?

«Rispetto ai bracket l’adattamento è molto più rapido e la sensazione è più confortevole. Non ci sono attacchi metallici che irritano guance e labbra».

Quanto conta l’estetica nella scelta dei pazienti?

«Tantissimo. Oggi i ragazzi vogliono sorridere senza sentirsi limitati, gli adulti non vogliono presentarsi a un colloquio o a una riunione con l’apparecchio in metallo. Gli allineatori rispondono perfettamente a queste esigenze.»

Il consiglio finale?

«Affidarsi a chi conosce davvero questa metodica. Io stesso ho dedicato anni di studio con un Master interamente centrato sugli allineatori trasparenti: questo mi permette di usarli come uno strumento potente, non come un semplice “accessorio estetico”. È qui che nasce la differenza nei risultati.»

Studio dentistico Iannaccone - Ortodonzia e odontoiatria estetica

Via Tagliamento 190 Avellino - tel 3791327724

