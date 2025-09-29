Avellino: la salute dei denti, ecco perché scegliere gli allineatori trasparenti

Gli allineatori trasparenti sono un sistema ortodontico capace di spostare i denti e stanno rivoluzionando il mondo degli apparecchi dentali: il Dott. Alessandro Russo odontoiatra si occupa di ortodonzia presso lo studio dentistico Iannaccone ad Avellino e ha focalizzato la sua attività su questo innovativo approccio ortodontico.
Dott. Russo, perché oggi si parla così tanto di allineatori trasparenti?
«Perché rappresentano una vera rivoluzione: sono estetici, comodi e permettono ai pazienti di vivere la loro quotidianità senza l’imbarazzo del classico apparecchio con attacchi e fili metallici. Anche ad Avellino, sempre più giovani e adulti li scelgono proprio per questo motivo».
Quindi non è più solo una questione estetica?
«Assolutamente no. L’allineatore è un dispositivo tecnologico che, se utilizzato correttamente, permette di ottenere risultati sovrapponibili – e in molti casi più rapidi – rispetto alle tecniche tradizionali. Inoltre, è removibile: il paziente può mangiare e lavarsi i denti in totale libertà.»
Lei ha un Master specifico su questa metodica. Cosa significa per i pazienti?
«Ho conseguito un Master di II livello presso l’Università di Tor Vergata, dedicato interamente all’ortodonzia trasparente. Questo mi permette di pianificare i trattamenti con estrema precisione, prevedendo passo dopo passo i movimenti dentari e garantendo soluzioni personalizzate per ogni sorriso. Inoltre presso lo studio dentistico Iannaccone siamo dotati dello scanner digitale: questo significa niente più fastidiose paste da impronta, pianificazioni terapeutiche più precise e minore tempo di attesa per l'inizio delle terapie. Non bisogna pensare, inoltre, che l’ortodonzia sia solo per adolescenti: oggi sempre più adulti si rivolgono a noi per migliorare il proprio sorriso con soluzioni invisibili, personalizzate e confortevoli. Il sorriso è la prima cosa che si nota, e averlo in ordine può cambiare anche il modo di relazionarsi agli altri».
Dott. Russo, spesso si pensa che gli allineatori siano meno efficaci dei brackets. È vero?
«È uno dei falsi miti più diffusi. La verità è che, con una pianificazione digitale accurata, gli allineatori possono correggere quasi tutte le malocclusioni. Oggi la tecnologia permette di trattare anche casi complessi.»
Un altro mito è che siano solo per piccoli spostamenti dentali…
«In realtà no. Durante il Master di II livello che ho seguito a Roma, ho approfondito proprio le tecniche avanzate per risolvere casi anche importanti. Ovviamente è fondamentale la collaborazione del paziente: l’allineatore va indossato almeno 22 ore al giorno per essere efficace.»
Parliamo di comfort: davvero non danno fastidio?
«Rispetto ai bracket l’adattamento è molto più rapido e la sensazione è più confortevole. Non ci sono attacchi metallici che irritano guance e labbra».
Quanto conta l’estetica nella scelta dei pazienti?
«Tantissimo. Oggi i ragazzi vogliono sorridere senza sentirsi limitati, gli adulti non vogliono presentarsi a un colloquio o a una riunione con l’apparecchio in metallo. Gli allineatori rispondono perfettamente a queste esigenze.»
Il consiglio finale?
«Affidarsi a chi conosce davvero questa metodica. Io stesso ho dedicato anni di studio con un Master interamente centrato sugli allineatori trasparenti: questo mi permette di usarli come uno strumento potente, non come un semplice “accessorio estetico”. È qui che nasce la differenza nei risultati.»
Studio dentistico Iannaccone - Ortodonzia e odontoiatria estetica
Via Tagliamento 190 Avellino - tel 3791327724
