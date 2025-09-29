La salute al centro e la prevenzione arriva in piazza con il villaggio Komen La due giorni promossa dal senologo irpino, Sabatino D'Archi

Un vero e proprio villaggio per una due giorni dedicata alla prevenzione. Questa mattina in Piazza della Libertà ad Avellino. L'inaugurazione degli stand dedicati alla salute e alla prevenzione con esami di diagnosi precoce dei tumori del seno, ma anche tante altre novità per il Villaggio Komen.



“Da medico irpino ho tenuto fortemente ad avere una tappa di questo progetto così virtuoso di Komen Italia qui da noi – ha detto il dottore Sabatino D’Archi, Coordinatore del Villaggio della Salute Avellino - sono due giorni in cui faremo sia mammografie che ecografie quindi tanta prevenzione senologica ma avremo anche altri specialisti, ci sono cardiologi nefrologi, dermatologi, quindi cercheremo di offrire una prevenzione a tutto tondo per dare un supporto a quella che è la lotta ai tumori del seno in particolare, ma anche per mandare un messaggio che è quello che la prevenzione ti permette di salvarti la vita, in particolare sui tumori del seno, dove una diagnosi precoce migliora i tassi di sopravvivenza in maniera davvero importante.

In questi giorni faremo anche altre attività non ci saranno soltanto esami medici abbiamo attività sportive col CONI, così cominciamo a proporre a promuovere la prevenzione primaria tramite gli stili di vita.

E un'altra cosa molto interessante sarà una lezione agli studenti del Convitto: verranno due classi qui in piazza nel pomeriggio e questo rientra nell'ambito di un progetto che si chiama la prevenzione comincia in classe che portiamo avanti con Komen Italia da tanti anni e in quest'ora di lezione parleremo di stili di vita, quindi buone abitudini, ma anche di come si inizia a fare l'auto palpazione e quali sono gli esami di prevenzione e a che età iniziare a fare.

Quindi cerchiamo di abituare i ragazzi fin da giovani a questo, a questa cultura che è la cultura della salute e la cultura della prevenzione. E come dicevo stamattina con le tante persone che sono venute qui in piazza, l'idea che il Comune ci abbia dato la possibilità di utilizzare proprio questa piazza, il centro della città e mi sembra abbastanza simbolica. La prevenzione al centro è un po' simbolico, come a dire vogliamo mettere la salute al centro della nostra comunità, perché la prevenzione è il nostro bene. Più la salute e la prevenzione sono un nostro bene davvero prezioso e noi dobbiamo fare di tutto per promuoverlo e tutelarlo”.

Uno dei tanti partener di Komen è la clinica Montevergine di Mercogliano che si affianca al dottore D'Archi sempre nel segno della prevenzione.



“Il il benessere e la prevenzione deve stare al centro delle comunità – ha detto Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine di Mercogliano - e noi oggi siamo qui al centro pronti per promuovere questo tipo di cultura. La sinergia con la parte oncologica e cardiovascolare è fondamentale perché a volte si va per una diagnosi e ne esce un'altra e quindi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere professionali e soprattutto dare la possibilità a tutti ad accedere a questo tipo di prevenzione”.