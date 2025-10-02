Attacco alla Flotilla, Avellino scende in piazza: domani è sciopero generale D'Acierno Cgil: si parte alle 9 da via de Conciliis

"La Global Sumud Flotilla è stata ieri sera attaccata dall’esercito israeliano, che ha abbordato varie imbarcazioni durante la notte “sequestrando” gli attivisti a bordo. La Flotilla rappresenta un momento concreto di mobilitazione dal basso per provare a rompere il blocco illegale che Israele detiene sulla striscia di Gaza, impedendo l’ingresso di aiuti umanitari. La Flotilla è l’unico esempio concreto di impegno diretto per il popolo palestinese sostituendosi all’indifferenza dei governi del mondo che sono complici del genocidio che lo riguarda. L’attacco alla Flotilla non solo è illegale e illegittimo, perché Israele non ha diritto di intercettare e arrestare in acque internazionali, né tantomeno nelle acque territoriali palestinesi, ma rappresenta un gravissimo attacco a lavoratrici e lavoratori a bordo delle imbarcazioni e al movimento globale che in questi giorni si sta mobilitando ovunque per porre fine alla barbarie di Gaza. Una situazione quella in Palestina che non può essere più ignorata ma che richiede l’azione tempestiva di tutte/i noi per fermare i piani criminali dello Stato d’Israele di cancellare per sempre dalla faccia della terra la Palestina e il suo popolo. Con il vile assalto delle forze di occupazione israeliane alla Global Sumud Flotilla è arrivato il momento di mobilitare tutto il paese. Occorre il contributo di tutti: studenti, lavoratori uniti, società civile che facciano sentire la loro voce ferma di opposizione a un sistema che favorisce la legge del profitto, quella stessa legge che è responsabile del massacro di un popolo. Lo sciopero di domani è rappresenta un momento di grande riflessione collettiva in relazione alla traiettoria assunta dal sistema capitalistico mondiale. E’ uno sciopero che ci riguarda anche come paese, perché il nostro governo invece di aumentare gli investimenti per sanità, per potenziare i salari, contrastare il carovita, le pensioni, e l’istruzione, sceglie di incrementare le spese militari. Ovunque devono essere moltiplicate e intensificate le iniziative in vicinanza del popolo palestinese e contro il suo genocidio. Anche sulla base delle mobilitazioni che ci sono state nella nostra provincia, scendiamo in piazza ad Avellino, con un corteo che si snoderà per le vie del centro, con punto di concentramento e partenza a Via De Conciliis alle ore 9:00”. Così Italia D'Acierno, dirigente provinciale della Flc Cgil