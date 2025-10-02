Avellino: la bandiera della Palestina sulla facciata della Provincia L’esposizione sul balcone di Palazzo Caracciolo

"L’esposizione sul balcone di Palazzo Caracciolo della bandiera Palestinese, è non solo un atto dal valore simbolico, ma anche uno stimolo al raggiungimento concreto di un accordo di Pace duraturo- dichiara il presidente della Provincia Rizieri Buonopane-.

Questa iniziativa ha il fine di sottolineare l’adesione di questo Ente al valore imprescindibile della pace universale e, altresì, porre l’attenzione sul tema del conflitto israelopalestinese, contribuendo a creare le condizioni per porre fine alle sofferenze della popolazione civile.

La Provincia di Avellino, stigmatizza la spirale di violenza in atto , condannando fermamente i responsabili, a qualsivoglia titolo, di azioni efferate e criminali.

