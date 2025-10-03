Campagna di vaccinazione antinfluenzale in Irpinia: ecco le informazioni Offerta gratuita per bambini, anziani e categorie a rischio

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

La vaccinazione è gratuita e raccomandata per:

Bambini tra i 6 mesi e 6 anni, persone di età uguale o superiore ai 60 anni, donne in gravidanza, persone con patologie acute e croniche, operatori sanitari e di pubblica utilità.

È possibile sottoporsi alla vaccinazione presso lo studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza. In alcuni casi è possibile vaccinarsi presso la sede di lavoro.

Il vaccino è la migliore arma contro l’influenza ed è indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico.