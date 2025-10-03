Crisi idrica, rischio rubinetti a secco anche ad Avellino in serata La comunicazione sul sito dell'Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi che alimentano il serbatoio Pennini (zona alta), nel territorio del Comune di Avellino potrebbero verificarsi disservizi nella distribuzione idrica.

Il ripristino del servizio è previsto entro la serata.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.