Il Circolo Aldo Moro saluta, con soddisfazione, l'elezione dell' avvocato Elvira Matatazzo a componente della Direzione regionale del Partito Democratico. La nota professionista, oltre ad essere stata la prima donna eletta, nonche' segretaria, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, ha ricoperto il ruolo di assessore all'urbanistica del capoluogo ed ha partecipato come candidata alle elezioni europee per il PD.
L'avvocato Elvira Matarazzo nella direzione regionale del Pd
