Avellino: degrado e pericolo nel parcheggio comunale, l'appello al Commissario La segnalazione dello stato di abbandono del parcheggio di via Fricchione

Le immagini parlano da sole. Lo stato del garage comunale di via Fricchione, a servizio del teatro Gesualdo, versa in condizioni drammatiche sotto il profilo igienico sanitario.

Uno stato di abbandono segnalato più volte dai residenti che lamentano una condizione di pericolo perché, oltre a essere diventato ricettacolo di rifiuti, ritrovo di coppiette, di sera resta completamente al buio e dunque, non è illuminato. Molti residenti affermano che in realtà l'impianto di illuminazione esiste e funziona, perché in occasione di qualche evento importante al teatro Gesualdo, “miracolosamente” le luci si accendono.

Molti residenti e commercianti hanno già provveduto a inviare al Comune la segnalazione

“Desidero denunciare il grave stato di abbandono del parcheggio comunale coperto in via Luigi Fricchione, per le pessime condizioni igienico sanitarie e del pericolo derivante dall'assenza delle grate che qualcuno ha rimosso. Inoltre, desidero sottolineare l'assenza di illuminazione che rende pericoloso l'accesso nelle ore serali. Inoltre, abbiamo potuto verificare noi residenti in questa zona che spesso, proprio a causa del degrado, il parcheggio coperto, in alcune sue zone, viene utilizzato come bivacco. Confermiamo pure la presenza di siringhe usate”.