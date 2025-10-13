Elezione Rsu Sipa Spa, Filca Cisl IrpiniaSannio prima Organizzazione Sindacale La nuova RSU continuerà il suo lavoro, nel solco già tracciato

Tre anni fa presso la S.i.p.a. spa (Società Industriale Prefabbricati Armati) con le elezione della RSU la Filca Cisl Irpinia Sannio entra per la prima volta con una propria rappresentanza sindacale. La S.I.P.A. spa opera dal 1961 sul territorio di Benevento specializzandosi nella produzione di conglomerati in cemento armato e assestandosi nel panorama nazionale come uno tra i maggiori produttori con oltre 60 dipendenti.

Con le elezioni di qualche giorno fa, per la rappresentanza sindacale unitaria la Filca Cisl IrpiniaSannio si conferma come prima Organizzazione con ben tre RSU su tre. Nel corso del scorso triennio, grazie all’intenso lavoro delle RSU di Cella Angelo e Lovino Simone, si sono ottenuti grandi risultati nei termini di contrattazione di secondo livello, non solo per le tutele sindacali ma anche per l’introduzione di politiche e strumenti volte al miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro.

La Filca Cisl si conferma prima Organizzazione alle elezioni 2025/2027 con l’elezione, alla storica rappresentanza sindacale di Cella Angelo e Lovino Simone, di Carolla Simone.

La nuova RSU continuerà il suo lavoro, nel solco già tracciato, con lo stesso impegno e dedizione perché, attraverso le buone relazioni industriali, siano mantenuti e migliorati gli standard di base della qualità del lavoro, del benessere dei lavoratori e dell’azienda stessa.