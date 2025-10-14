ACS, Perrotta: "Nessun lavoratore resterà solo" Il commissario prefettizio: "Il futuro del Comune? Con molta cautela sono abbastanza ottimista"

"Abbiamo assicurato e in un incontro che avremo nelle prossime ore con i sindacati assicureremo nuovamente sul percorso che stiamo prevedendo per fare in modo che nessuno rimanga a terra, quindi che tutti siano garantiti": così il commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, sul futuro dei lavoratori di ACS (Azienda Città Servizi). Nei giorni scorsi è stata decisa la liquidazione della partecipata. "Con molta cautela sono abbastanza ottimista. Abbiamo messo in opera una serie di azioni. Abbiamo ottenuto delle entrate insperate. Abbiamo attivato dei percorsi virtuosi che nelle prossime settimane e nel prossimo anno porteranno dei frutti. Dovevamo capire come assicurare i servizi alla cittadinanza e allo stesso tempo far fronte alla marea di debiti fuori bilancio, di situazioni precarie che richiedevano attenzione. Quindi, abbiamo dovuto lavorare a 360 gradi e ringrazio i sub-commissari, ma tutta la struttura dell'Ente".