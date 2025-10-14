Perrotta: "Ad Avellino non sarà un Natale a luci spente" In conferenza: "Risorse compatibili con la spending review. Non vi farò passare un Natale triste"

"Il Natale? Non sarà a luci spente. Stiamo attivando diversi dettagli. Compatibilmente con la spending review abbiamo individuato delle risorse che ci consentono di fare in modo che sia un bel Natale per tutta la cittadinanza, per i bambini e per gli adulti": così si è espresso il commissario prefettizio al Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, nella conferenza stampa a Palazzo di Città: "I mercatini? Assolutamente sì, stiamo facendo un avviso in proposito. Ci saranno i mercatini, le luminarie, ci sarà animazione. Non vi farò passare un Natale triste". A margine della conferenza, è arrivato anche l'annuncio: è previsto il Concerto di Natale con la Banda della Polizia il 7 dicembre prossimo, giorno in cui si accenderanno anche le luci.