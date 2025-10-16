Avellino: addio all'ex assessore Luigi Ricci Figura di spicco della Democrazia Cristiana avellinese e più volte assessore

Avellino e la politica irpina dice addio a Luigi Ricci, figura storica della Democrazia Cristiana avellinese e assessore comunale in diverse giunte. "Apprendo con tristezza la scomparsa di Gigino Ricci, che fu esponente di rilievo della Democrazia Cristiana avellinese, più volte integerrimo e competente assessore comunale, impegnato anche nel partito con una sua autonomia, che lo portava a sostenere in Irpinia le posizioni del senatore Fanfani. Ai figli e a tutti i familiari esprimo i sensi della mia più affettuosa vicinanza": così in una nota Gianfranco Rotondi, deputato e presidente della Democrazia Cristiana. Alla famiglia Ricci le più sentite condoglianze e profonda vicinanza da OttoChannel e Ottopagine e dal direttore Pierluigi Melillo.