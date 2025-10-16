Alto Calore, De Felice: I conti non sono in ordine, non sarà una passeggiata La nuova manager e la sfida alla guida dell'ente di corso Europa

Conti in rosso, reti colabrodo e una emergenza che va avanti da mesi, tra interruzioni notturne e le proteste dei residenti di molti comuni alle prese con gli effetti della crisi idrica, tra Irpinia e Sannio. Eredità difficile per Alfonsina De Felice, nuovo manger dell'acqua, alle prese con il concordato preventivo dell'ente di corso Europa. Ad ottochannel anticipa il suo piano che, spiega, seguirà le indicazioni del tribunale.La dottoressa De Felice annuncia tempi duri e spiega: non sarà una stagione facile". Risanamento dei conti e sviluppo aziendale le due direttrici che seguirà la manager, come ha spiegato a margine del cconfronto Legalità per la salute. "I conti non sono in ordine- ha spiegato De Felice -, il bilancio deve essere almeno in pareggio e nello stesso tempo dobbiamo fare investimenti. I cittadini devono capire che se dobbiamo fare i conti con nuovi investimenti, quindi dovremo fare scelte forti. Il concordato preventivo grava su tutti noi dovremo fare scelte che potrebbero rivelarsi anche impopolari".