"E' molto importante aiutarci a raccogliere fondi per il progetto linfedema". L'appello è di Amdos Avellino.

"Condividi il più possibile e dacci una mano! Amdos Italia Aps con il progetto "Linfedema".

Ottobre è rosa. Caffè Onlus è al fianco delle donne in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Con la tua donazione consentirai a donne affette da linfedema (o "braccio grosso") di fruire di un percorso di fisioterapia con linfodrenaggio manuale e terapia di decongestione manuale (bendaggio) con professionisti specializzati

Il linfedema è una delle patologie che può presentarsi dopo l'intervento di tumore al seno con dissezione ascellare e che si manifesta con gonfiore al braccio, avambraccio e mano del lato operato.

Può iniziare lentamente o all'improvviso (in seguito ad uno sforzo o un'infezione dei vasi linfatici) e per la donna diventa davvero invalidante!

Quando una paziente si presenta con la diagnosi di linfedema, nella prima fase va trattato con 20 sedute per 20 giorni consecutivi. Quando il linfedema si riduce, con il tecnico ortopedico si avvia il confezionamento del tutore elastocompressivo. La paziente va trattata e rivista a cicli periodici dell'anno in quanto di linfedema non si guarisce e va tenuto sotto controllo. Aiutaci a garantire l'accesso gratuito a questo meraviglioso servizio!"