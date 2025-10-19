Murale della Pace, il Vescovo Aiello: "Che sia occasione di rinascita" "60 anni fa Borgo Ferrovia ha lanciato il murale, l'opera può essere aquilone per il Borgo"

I 60 anni del Murale della Pace a Borgo Ferrovia: l'opera fu realizzata nella chiesa di San Francesco d'Assisi tra il maggio 1964 e l'ottobre 1965 da Ettore de Conciliis con Rocco Falciano per incarico di Don Ferdinando Renzulli. "Un'opera d'arte, un dono fatto a questa città 60 anni fa, ma anche una pagina di storia del novecento da leggere. - ha affermato il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello - La storia non è solo uno sguardo al passato, ma implica anche uno sguardo al futuro e, quindi, a quello che sta accadendo da anni. C'è la guerra che è tornata ad essere motivo di preoccupazione nel cuore dell'uomo e tra le nazioni. È di grande attualità".

"Il murale come un aquilone"

"Il murale è stato fatto nel momento in cui Borgo Ferrovia, anche come comunità parrocchiale, era una realtà fiorente. Per motivi sociali, che conoscete tutti, è andata polverizzandosi. Speriamo che corrisponda anche ad una rinascita e, quindi, il murale rilancia Borgo Ferrovia così come Borgo Ferrovia 60 anni fa ha lanciato il murale, come un aquilone": ha aggiunto monsignor Aiello.