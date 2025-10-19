Murale della Pace, il Vescovo Aiello: "Che sia occasione di rinascita"

"60 anni fa Borgo Ferrovia ha lanciato il murale, l'opera può essere aquilone per il Borgo"

murale della pace il vescovo aiello che sia occasione di rinascita
Avellino.  

I 60 anni del Murale della Pace a Borgo Ferrovia: l'opera fu realizzata nella chiesa di San Francesco d'Assisi tra il maggio 1964 e l'ottobre 1965 da Ettore de Conciliis con Rocco Falciano per incarico di Don Ferdinando Renzulli. "Un'opera d'arte, un dono fatto a questa città 60 anni fa, ma anche una pagina di storia del novecento da leggere. - ha affermato il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello - La storia non è solo uno sguardo al passato, ma implica anche uno sguardo al futuro e, quindi, a quello che sta accadendo da anni. C'è la guerra che è tornata ad essere motivo di preoccupazione nel cuore dell'uomo e tra le nazioni. È di grande attualità".

"Il murale come un aquilone"

"Il murale è stato fatto nel momento in cui Borgo Ferrovia, anche come comunità parrocchiale, era una realtà fiorente. Per motivi sociali, che conoscete tutti, è andata polverizzandosi. Speriamo che corrisponda anche ad una rinascita e, quindi, il murale rilancia Borgo Ferrovia così come Borgo Ferrovia 60 anni fa ha lanciato il murale, come un aquilone": ha aggiunto monsignor Aiello.

Ultime Notizie