Avellino, gioia al Moscati: dopo 25 giorni Emanuele lascia la Rianimazione Il 19enne di Manocalzati era rimasto vittima di un incidente nella notte tra il 26-27 settembre

Dopo 25 giorni ha lasciato nelle scorse ore il reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino Emanuele O., il 19enne di Manocalzati rimasto vittima di un incidente, avvenito nella notte tra il 26 e 27 settembre.

Il ricovero

Dopo oltre tre settimane di cure intensive e seguito dai medici e infermieri del reparto, guidato da Angelo Storti, Emanuele è stato estubato.

Le cure

Progressivi miglioramenti ne hanno consentito il trasferimento in un reparto di ordinaria assistenza. La notizia si è rapidamente diffusa tra Avellino e Provincia. Le condizioni di salute di Emanuele, tifoso biancoverde, sono state seguite con particolare affetto da tantissimi amici, che hanno sempre manifestato vicinanza ai familiari e parenti in questi giorni.

Lo striscione

Anche uno striscione, era spuntato nelle scorse settimane nei pressi del Moscati, per augurare al ragazzo di tornare presto a casa. A sistemarlo erano stati i componenti del tifo dell'Avellino Calcio. Una manifestazione di affetto e profonda vicinanza.