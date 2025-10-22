Avellino: muore Liliana Palumbo, regina della ginnastica ritmica

Ci ha lasciato Liliana Palumbo, regina della ginnastica italiana. Intere generazioni di atlete sono cresciute con la mitica professoressa Palumbo. La signorina Liliana, per i suoi alti meriti nella professione, nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo Coni.
A 97 anni Liliana insegnava ginnastica dolce.
Lascia l'esempio, da educatrice e dirigente sportiva, di una vita dedicata con assoluta dedizione e competenza alla ritmica. Indelebile rimane il ricordo nelle sue allieve, che ha saputo formare nella mente e nel corpo. L' intera comunita' irpina esprime sentimenti di riconoscenza e cordoglio alla famiglia Palumbo.