Iannace: Tumori molto aggressivi in ragazze molto giovani: la prevenzione salva

Il monito del senologo: donne sempre più giovani si ammalano, più screening e prevenzione

iannace tumori molto aggressivi in ragazze molto giovani la prevenzione salva
Avellino.  

"Stiamo lavorando intensamente sul territorio anche in questo mese di ottobre dedicato alla prevenzione, tra campagne di prevenzione e informative, screening - dichiara il dottor Carlo Iannace - ma purtroppo i dati ci mostrano che i tumori sono in crescita, spesso in forme più aggressive e le casistiche parlano anche di un abbassamento dell'età delle donne che si ammalano". In un video diffuso a mezzo social il senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino illustra un quadro allarmante di come e quanto i tumori siano diffusi e in forme più aggressive.

Prevenzione al primo posto

"Per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia: non abbandonate la prevenzione, è la nostra prima e più importante arma di difesa». Iannace sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla diagnosi precoce, unica strada davvero efficace per ridurre mortalità e complicanze legate alla malattia. La rete di prevenzione e assistenza che coinvolge ospedali, associazioni e volontari continua a rappresentare un punto di forza, ma – ribadisce il medico – «serve l’impegno di tutti per diffondere la cultura della prevenzione e della cura».

Screening e controlli: avanti tutta

Un messaggio chiaro, che invita a non rinviare controlli e screening: la prevenzione resta la più potente forma di cura. "Solo individuando presto il tumore si può avviare un percorso tempestivo - spiega l'esperto-.  Le terapie chirurgiche ora sono meno invasive e parlare di prevenzione è stato anche più semplice. Siamo riusciti ad entrare nei piccoli paesi con le campagne di prevenzione, dove lo stesso sottoporsi ad una visita senologica era difficile, per cultura e mentalità. Passi in avanti importanti e necessari. La prevenzione deve essere sempre più forte, performante e costante così da garantire diagnosi precoci".

