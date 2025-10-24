Avellino marcia per la pace: "Dalla cura della Terra alla semina della speranza" L'iniziativa è promossa dagli agricoltori avellinesi della Media Valle del Sabato

di Paola Iandolo

Ad Avellino la pace si costruisce camminando. Le comunità irpine si uniscono in un segno concreto di speranza e responsabilità collettiva con la Marcia per la Pace “Dalla Cura della Terra alla Semina della Speranza”, un’iniziativa che intreccia impegno civile, spiritualità e amore per la terra. Promossa dagli Agricoltori Avellinesi della Media Valle del Sabato con il patrocinio della Diocesi di Avellino, la marcia vedrà la partecipazione di numerose realtà associative, tra cui Insieme per Avellino e l’Irpinia, Avellino per il Mondo, Unicef Avellino, Archeoclub, Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare, Comunità Laudato Si’, Fondazione Rachelina Ambrosini e Lotta per la Vita.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre alle ore 18 davanti alla Villa Comunale di Avellino, da dove il corteo si muoverà verso Piazza Libertà, accompagnato dagli agricoltori con i loro trattori, simbolo della custodia della terra e del lavoro che genera pace. Il messaggio della marcia è chiaro: la pace, come la terra, va coltivata con pazienza e amore, opponendosi alla distruzione portata dalle guerre.

Custodire il suolo, proteggere la vita e credere nella forza del seme diventano gesti di pace e giustizia per le generazioni future. Per contribuire all’organizzazione, è previsto un incontro online martedì 28 ottobre alle 20:30. Chi desidera partecipare può scrivere a Pasquale Luca Nacca (insiemeavellinoirpinia@gmail.com) per ricevere il link di collegamento. Avellino chiama le sue comunità, i giovani e le realtà civili e religiose: dalla cura della terra può nascere la semina della pace, e questa pace ha bisogno di tutti.