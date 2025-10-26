Terremoto, Ciciliano ad Avellino in Prefettura: quadro rassicurante Il capo della Protezione Civile al tavolo coordinamento soccorsi

- E' un quadro rassicurante quello tracciato dal Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano al termine della riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, riunito nella sede della Prefettura di Avellino per fare il punto della situazione dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l'Irpinia nei giorni scorsi. "Abbiamo fatto un tavolo - ha detto Ciciliano - per capire quelle che sono state le problematiche, non tante per la verità, nei comuni interessati dagli eventi sismici. E' ovvio che c'è un po' di preoccupazione da parte dei sindaci, come é normale che sia in queste condizioni, anche perché la memoria torna subito al 1980 in un territorio che ha già vissuto grandi situazioni di impatto". "Il quadro che ne esce - rassicura Ciciliano - è sufficientemente buono, è stato condiviso con i sindaci quello che potrebbe essere un percorso virtuoso per stare vicini alle comunità. L'attenzione e' fondamentalmente rivolta agli edifici strategici vale a dire le scuole, le case comunali, le sedi dei centri operativi. In un paio di casi ci sono stati danneggiamenti di strutture in due comuni del municipio ma domani si rimetterà in moto la macchina per fare in modo che la continuità amministrativa di questi enti locali possa essere ripristinata senza nessuna interruzione"