L’Aps Danilo d’Argenio protagonista su Canale 5: commozione e applausi L’associazione a "Tu si` que vales" per presentare la sua storia

L’associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio - Real Daddy protagonista su Canale 5, all’interno del celebre programma televisivo “Tu si` que vales”.

Un momento di grande emozione e visibilità` per un’associazione che, in pochi anni, e` riuscita a trasformare la memoria di Danilo d’Argenio giovane amato per la sua bontà`, la generosità` e il sorriso, in un impegno concreto per i giovani e per il territorio.

“Essere su Canale 5, in un programma cosi` seguito, e` stato un momento che non dimenticheremo” racconta Elio d’Argenio, presidente dell’associazione.

“Abbiamo voluto condividere la nostra storia e quella di Danilo, per mostrare che anche da un dolore può` nascere qualcosa di bello e utile per gli altri.”

“Questo momento ci ha riempito il cuore - racconta Elena Pacilio, vicepresidente dell’Aps - perché´ ogni volta che parliamo di Danilo e` come se fosse ancora con noi. Tutto cio` che facciamo nasce dall’amore di una mamma e dal desiderio di trasformare il dolore in speranza, per dare ai ragazzi della sua citta` le opportunità` e la fiducia che lui avrebbe voluto.”

L’associazione, senza scopo di lucro, promuove iniziative civiche, culturali e solidali che mettono al centro i giovani, la formazione e la partecipazione attiva.

Tra i progetti piu` significativi figurano Find Your Job, che favorisce l’incontro tra giovani talenti e aziende

del territorio, e Daddy’s Music Fest il festival musicale e solidale nato per unire musica e beneficenza.

Ogni attivita` dell’APS e` cardioprotetta, grazie alla presenza di un defibrillatore in ogni manifestazione: un gesto concreto che racconta sicurezza, attenzione e solidarietà`.

L’associazione invita la stampa e la cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa che si terrà domani, martedì 28 ottobre alle ore 10:00 presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, 6 Avellino, per raccontare l’esperienza vissuta a Tu sì que vales e condividere i prossimi progetti dell’Aps.