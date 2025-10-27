Della Porta (NdC): "Allarme povertà, dati drammatici anche in Irpinia" "Necessaria una nuova alleanza sociale che metta insieme competenze, valori e risorse"

"La Caritas Benevento ha sottolineato come sia in crescita la povertà nel Sannio e anche in Irpinia i dati sono allarmanti. Secondo l'Istat sono almeno un quarto le famiglie irpine che stanno rinunciando a curarsi. Questo è inaccettabile in un Paese democratico come il nostro. Il diritto alla salute è fondamentale e costituzionalmente garantito": così il segretario cittadino Noi di Centro Avellino, Antonio Della Porta - I motivi e le cause dell'impoverimento delle famiglie sono noti quasi a tutti: gli aumenti per bollette, affitti, la precarietà del lavoro, l'inflazione. La politica, però, dinanzi a un problema così diffuso e profondo soprattutto nelle aree interne, deve intervenire. Deve trovare una soluzione e prospettare anche dei progetti alternativi per rispondere alla nuova domanda sociale. Si pensi agli empori solidali, dove le famiglie potrebbero fare la spesa in maniera gratuita scegliendo i prodotti in piena autonomia. Quindi, è necessaria una nuova alleanza sociale che metta insieme competenze, valori e risorse per restituire un'opportunità, futuro e speranza a chi potrebbe rimanere indietro. Ed è quello che faremo come partito di Noi di Centro, qui ad Avellino, è sicuramente questo problema dovrà essere affrontato da tutti i candidati della lista di Noi di Centro. Sarà uno dei perni fondamentali in questa campagna elettorale che si sta già svolgendo".