Terremoto, verifiche in corso nelle scuole. Pagliuca: domani si torna in classe Il provveditore: ha funzionato il piano di prevenzione del rischio

Scuole oggi chiuse ad Avellino e in altri Comuni dopo la forte scossa di magnitudo 4, registrata sabato scorso alle ore 21.49, per favorire verifiche e controlli negli edifici. Un'ordinanza commissariale ha disposto ad Avellino per l'intera giornata di oggi la "sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido" e il "divieto di accesso a tutti i plessi scolastici del territorio comunale" per oggi "fatta eccezione per il personale tecnico incaricato delle verifiche di agibilità e sicurezza, per il personale dell'ufficio tecnico comunale, per le forze dell'ordine e per il personale di Protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni e per i tecnici incaricati dagli istituti scolastici".

I sopralluoghi della Provincia

Questa mattina alle 8:30 sono iniziate le verifiche strutturali su 52 scuole della provincia di Avellino, a cura di quattro squadre di tecnici dedicate esclusivamente all’ispezione del patrimonio scolastico. L’intervento copre l’intero territorio provinciale, con priorità alle scuole più vicine all’epicentro dei recenti eventi sismici, per poi estendersi a tutti gli istituti della provincia.

Controlli anche su patrimonio locale e rete viaria

Oltre alle scuole, altre squadre hanno avviato controlli sul patrimonio di competenza dell’ente locale, mentre la rete viaria, inclusi ponti e sovrastrutture, è stata già ispezionata.

Si torna regolarmente in classe

Il provveditore agli studi di Avellino, Fiorella Pagliuca, ha dichiarato: “Oggi rappresenta un segnale concreto di grande attenzione e corresponsabilità. Il tema della sicurezza e della tutela dei nostri studenti è una priorità nell’agenda di tutte le istituzioni. Dunque, da domani si tornerà regolarmente in classe, con la rassicurazione che ci deriva proprio dalle verifiche effettuate”.“Ritengo importante oggi accendere un focus su questo passaggio, perché gli episodi sismici registrati non devono generare preoccupazioni, né nei dirigenti scolastici né nelle famiglie, riguardo a eventuali danni o lesioni che sarebbero rimasti inosservati senza queste verifiche”. Le operazioni proseguiranno fino al completamento dell’ispezione di tutti gli edifici, garantendo una valutazione puntuale della sicurezza del patrimonio scolastico provinciale.

Scuole chiuse oggi

Un'ordinanza sindacale per la chiusura delle "scuole di ogni ordine e grado" per la giornata di oggi, è stata emessa anche dal Comune di Montefredane, il più vicino all'epicentro, per effettuare "le verifiche tecniche". E per svolgere le "opportune verifiche strutturali" anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza disponendo per oggi "la chiusura: delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, del territorio comunale di Benevento; degli uffici comunali (con onere per i dirigenti di individuare i servizi essenziali per i quali sarà garantito il regolare funzionamento); della villa comunale e dei parchi cittadini; del cimitero comunale (ferme restando le attività di accoglienza dei funerali con sola presenza di familiari) e dei teatri cittadini". Una decisione presa dopo le "scosse di terremoto, con epicentro in provincia di AVELLINO a Montefredane e avvertite anche nella città di Benevento", si sottolinea in una nota del Comune.