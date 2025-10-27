Terremoto, chiude il comune di Santo Stefano del Sole: inagibile Il provvedimento temporaneo

Lesioni e crepe a muri e strutture portanti: il sindaco di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, Gerardo Santoli, chiude e trasferisce in altra sede il Municipio in seguito ai danni provocati dalle scosse di terremoto che dal pomeriggio di venerdì alla tarda serata di sabato, hanno interessato i comuni della Valle del Sabato, a pochi chilometri dal capoluogo irpino. Gli uffici sono stati trasferiti dal Palazzo baronale, storica sede della casa comunale, nei locali della Fondazione Petretta, in piazza del Sole. La decisione di emanare l'ordinanza è stata assunta dopo l'ultimo sopralluogo, effettuato stamattina, dai Vigili del Fuoco. È l'unica struttura pubblica ad aver subito danni dalle undici scosse che hanno raggiunto una magnitudo massima di 4.0. Nessun problema invece per gli edifici scolastici. La dirigente provinciale, Fiorella Pagliuca, ha annunciato la riapertura di tutti gli istituti della provincia di Avellino nella giornata di domani mentre proseguono gli ultimi monitoraggi nelle 52 scuole di competenza della Provincia di Avellino e in tutte le altre di competenza dei comuni.