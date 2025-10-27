Una tazza speciale: dieci anni di Natale solidale Progress e Telethon insieme per la decima edizione del progetto benefico natalizio

Dopo aver superato nel 2024 l’ambito traguardo dei 100.000 euro raccolti e donati, il progetto “Una tazza speciale per un Natale più buono” festeggia nel 2025 la sua decima edizione.

Un’iniziativa che nel tempo ha saputo unire solidarietà, partecipazione e tradizione natalizia, conquistando anno dopo anno il cuore di migliaia di persone. La formula è rimasta semplice e vincente: una tazza ogni anno diversa, un piccolo gesto che fa del bene.

Anche quest’anno, per ogni tazza in edizione limitata 2025 venduta al prezzo di 2 euro, Progress donerà 1 euro alla Fondazione Telethon, contribuendo al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Un progetto che testimonia, ancora una volta, il valore della collaborazione tra impresa e solidarietà, e la capacità di costruire nel tempo un impegno concreto e continuativo verso la comunità.

La collaborazione con Fondazione Telethon

La partnership con Fondazione Telethon, avviata nel 2015, rappresenta oggi il cuore dell’iniziativa. Grazie ai fondi raccolti attraverso la vendita delle tazze, Progress sostiene la mission della Fondazione: far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare, attraverso il lavoro degli Istituti Telethon di Milano e Pozzuoli e il finanziamento dei progetti scientifici italiani più promettenti.

Dieci anni di solidarietà: la storia del progetto

L’idea nasce nel 2013, come gesto concreto di solidarietà legato al Natale. Da allora, ogni edizione ha avuto un obiettivo benefico preciso:

2013 – Donati 5.616 euro alla Croce Rossa Italiana per affrontare l’emergenza Sardegna causata dal ciclone “Cleopatra”.

– Donati alla per affrontare l’emergenza Sardegna causata dal ciclone “Cleopatra”. 2014 – 10.500 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon , a sostegno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

– alla , a sostegno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale. 2015 e 2016 – Inizia la collaborazione con Fondazione Telethon : oltre 25.000 euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

– Inizia la collaborazione con : oltre per la ricerca sulle malattie genetiche rare. 2017 e 2018 – Finanziato un progetto del Comitato Provinciale Telethon di Avellino e Benevento : l’acquisto della prima T-Car in Italia , un veicolo attrezzato per il trasporto in sicurezza di persone disabili con carrozzine di grandi dimensioni.

– Finanziato un progetto del : l’acquisto della , un veicolo attrezzato per il trasporto in sicurezza di persone disabili con carrozzine di grandi dimensioni. 2019 – Ancora a sostegno di Fondazione Telethon , con 12.500 euro raccolti.

– Ancora a sostegno di , con raccolti. 2023 – Dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’iniziativa riparte con 10.900 euro devoluti a Telethon.

– Dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’iniziativa riparte con devoluti a Telethon. 2024 – Raccolti 6.753 euro, ma donati 10.000 euro grazie al contributo straordinario della famiglia Capaldo.

In dieci anni, il progetto ha così raggiunto e superato la soglia dei 100.000 euro donati, trasformando un gesto quotidiano – bere una tazza di caffè o tè – in un simbolo di speranza e di aiuto concreto.

Il valore del progetto

“Una tazza speciale per un Natale più buono” è molto più di una raccolta fondi: è un modo per ricordare che la solidarietà può nascere da gesti semplici e ripetersi nel tempo, creando legami, fiducia e continuità.

L’iniziativa ha dimostrato come la partecipazione collettiva e la sensibilità sociale possano fare la differenza, anno dopo anno.