Rotondi, Referendum: il comitato Montesquieu organizza il convegno per il "Si" Il convegno si terrà nella sala consiliare di via Vaccariello

di Paola Iandolo

Venerdì 20 febbraio si terrà una manifestazione a Rotondi per sostenre il "Si" al referendum. L'evento è organizzato dall’avvocato Augusto Genovese che fa parte del comitato Montesquieu a sostegno della separazione delle carriere. Il convegno si terrà alle ore 17.30, nella SalaConsiliare–Via L. Vaccariello. Sarà l'avvocato Genovese a moderare il convegno. I saluti sono affidati a Sergio Finelli, Sindaco di Rotondi. Intervengono l'avvocato Sergio Nitrato Izzo, Presidente del Centro Studi “Nunzio Nitrato Izzo”,l'avvocato Pier Giacinto Di Fiore, Segretario del "Comitato Montesquieu. SI alla separazione delle carriere".

Previsti gli interventi dell'avvocato Ugo de Flaviis del Comitato SI Separa – Fondazione Einaudi, del Professore avvocato Raffaello Capunzo, Professore universitario e giudice tributario, del Professore Carmine De Angelis, Professore universitario e consigliere giuridico Presidenza del Consiglio dei Ministri. A concludere i lavori il Professore avvocato Francesco Lucrezi, Professore universitario, giudice tributario e Presidente del "Comitato Montesquieu SI alla separazione delle carriere".