Villanova del Battista: al via i lavori per il primo asilo nido comunale Nasce: "Raggio di sole", una buona notizia per il futuro delle famiglie del territorio

Una svolta importante per Villanova del Battista e per il futuro delle famiglie del territorio. A breve partiranno ufficialmente i lavori per la realizzazione del primo asilo nido comunale, denominato “Raggio di Sole”, un’opera attesa da tempo e fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal giovane e dinamico sindaco Ernesto Iorizzo.

Il progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento ministeriale di 380.000 euro, ottenuto nel luglio 2025 dal Ministero dell’Istruzione, che consentirà la realizzazione di una struttura moderna, sicura e all’avanguardia, pensata per accogliere i più piccoli e supportare concretamente le famiglie del paese.

L’asilo nido sorgerà presso l’ex scuola in contrada Montagna, già sede scout, permettendo così il recupero e la riqualificazione di un edificio abbandonato e in stato di degrado da oltre dieci anni.

Un intervento che unisce rigenerazione urbana, servizi essenziali e sviluppo del territorio, rafforzando il ruolo strategico di Villanova del Battista anche rispetto ai comuni limitrofi.

"Questo progetto rappresenta una conquista importante per tutta la nostra comunità . ha dichiarato il sindaco, Ernesto Iorizzo -. Abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di offrire ai nostri cittadini servizi fondamentali, soprattutto per le giovani famiglie. “Raggio di Sole” non è solo un’opera pubblica, ma un investimento sul futuro del nostro paese».

Il primo cittadino ha poi sottolineato come il risultato sia frutto di un lavoro costante e di una visione amministrativa orientata alla crescita: "Anche quando qualcuno dubitava della fattibilità di questa struttura, non abbiamo mai smesso di lavorare con determinazione e serietà. Oggi possiamo dire che l’impegno paga e che Villanova del Battista merita opportunità concrete".

La nuova struttura sarà dotata di spazi adeguati, aree gioco, ambienti sicuri e servizi pensati per garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini nella fascia 0-3 anni. Un servizio che contribuirà anche a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Nei prossimi mesi, con l’avvio del cantiere, la comunità potrà seguire passo dopo passo l’evoluzione dei lavori, attraverso immagini e aggiornamenti diffusi dall’amministrazione comunale.

“Raggio di Sole” si conferma così come uno dei progetti simbolo dell’attuale mandato amministrativo: un segnale concreto di attenzione verso l’infanzia, le famiglie e il futuro di Villanova del Battista.