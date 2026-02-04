Avellino, ancora un furto in città: lanciata una cassaforte nel giardino I malviventi sono riusciti a portare via oro e contanti contenuti nella cassaforte

di Paola Iandolo

Furto in un appartamento di via Pescatori ad Avellino. I malviventi sono entrati in azione ieri sera, intorno alle 19.30. Ignoti sono entrati in un appartamento al primo piano di uno stabile e hanno portato via una cassaforte. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero lanciato la cassaforte nel giardino sottostante prima di fuggire a bordo di un’auto. Furto analogo a quello verificatosi qualche settimana fa a Forino, dove i ladri lanciarono la cassaforte a muro dal balcone.

I proprietari non erano presenti in casa al momento del furto e, nonostante il continuo via vai nella zona, nessuno dei residenti e abituali frequentatori dello stabile ha notato nulla. Infatti nello stabile preso di mira vi sono anche degli uffici nei quali i dipendenti lavorano fino a tarda sera, ma nessuno ha visto nulla di sospetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini di videosorveglianza privata per risalire alla targa dell'auto utilizzata per mettere a segno il colpo.