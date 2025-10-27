Terremoto Avellino, Musumeci: su prevenzione ognuno faccia la sua parte Il ministro: non so quanto sia stato speso per mitigazione rischio sismico negli ultimi anni

Le scosse di terremoto di tre giorni fa nella zona di Avellino ripropongono la priorita' della prevenzione strutturale nell'utilizzo delle risorse pubbliche". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che aggiunge: "Non conosco quanto sia stato speso negli ultimi anni per la mitigazione del rischio sismico in Irpinia, e quante esercitazioni di protezione civile siano state organizzate, specie nelle scuole. Ma non mi faccio troppe illusioni sui numeri. Voglio sperare che il recente episodio sismico possa restituire chi di dovere, a qualsiasi livello, alle proprie responsabilita'. Il governo Meloni, come sempre - conclude il ministro - continuera' a fare la propria parte".