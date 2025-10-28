APS Danilo D'Argenio per i giovani: "Vogliamo aiutarli sul territorio" Pacilio: "Deve essere una scelta e non un obbligo l'andare via per lavoro"

Al Circolo della Stampa di Avellino l'APS Danilo D'Argenio ha presentato i nuovi eventi e quanto realizzato fin qui dopo il successo in ambito nazionale nel corso della trasmissione "Tú Sí Que Vales". Più di 200 giovani sono coinvolti tra borse di studio (ricevute oltre 40 domande) e corsi di formazione con 150 volontari. Il prossimo 20 dicembre l'associazione sarà protagonista di uno spettacolo natalizio al Cine Teatro Partenio e l'APS è al lavoro anche per la nuova edizione di "Find Your Job", iniziativa legata al mondo del lavoro.

"Vogliamo aiutare i giovani del territorio"

"Siamo e restiamo in città con i piedi per terra. È stato un momento di grande visibilità. Volevamo portare il nostro operato sugli schermi nazionali e ci siamo riusciti, ma siamo presenti sul territorio. - ha spiegato Elena Pacilio, vice presidente dell'APS Danilo D'Argenio - Il prossimo evento sarà lo spettacolo natalizio e lì speriamo di incontrare tutta la cittadinanza, di riunirla, vivere le emozioni e continuare a manifestare ciò che stiamo facendo. Siamo orientati ad aiutare i giovani, l'abbiamo fatto con Sabrina mandandola in Texas, con Ilaria facendole fare le mostre d'arte, con altri giovani per approfondire l'inglese. Siamo sempre attivi grazie alla presenza di questo straordinario direttivo, composto da ragazzi under 30 che sono meravigliosi. Io ci sono, noi ci siamo, abbiamo bisogno di tutta la città, ma non solo, per un supporto, per aiutare tanti giovani. Occorre un piccolo gesto da parte di tutti".

"Non si può andare via per una dignità lavorativa"

"Se i nostri figli vogliono andare via per una loro scelta, noi siamo felicissimi e li accompagneremo nei loro viaggi. Ma se devono andare via per una dignità lavorativa, questo non lo possiamo permettere. Non sono solo parole, vorrei che siano fatti. Mi batterò con tutto quello che ho per far sì che questi ragazzi possano avere pari opportunità e restare, se lo vogliono, vicini alle loro famiglie".