Giovani in azione: Interact club Avellino dona strumenti diagnostici al Moscati Un importante gesto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti della pediatria

L’Interact Club Avellino, associazione giovanile promossa dal Rotary International e composta da ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni impegnati nel servizio alla comunità, ha compiuto un importante gesto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti della pediatria dell’Aorn “San Giuseppe Moscati” di Avellino, concludendo così il progetto di service per l’anno rotariano 2024/2025.

Grazie ai fondi raccolti nel corso delle attività annuali, i giovani soci dell’Interact hanno donato al reparto due strumenti diagnostici di grande utilità per il personale medico e per il benessere dei bambini ricoverati: un Videotoscopio Md scope MS102 e un Otoscopio a fibre ottiche led HQ heine mini 3000, corredato di kit completo per l’utilizzo.

Il videotoscopio Md scope MS102 consente di visualizzare in modo chiaro e ingrandito il condotto uditivo e la membrana timpanica, facilitando diagnosi più accurate e meno invasive, particolarmente utili in ambito pediatrico.

L’otoscopio Heine Mini 3000, dotato di illuminazione led ad alta qualità e sistema a fibre ottiche, permette un’ispezione rapida e precisa dell’orecchio, del naso e della gola, migliorando l’efficacia delle visite di routine e il comfort dei piccoli pazienti.

La cerimonia di consegna si terrà oggi mercoledì 29 ottobre 2025 alla città ospedaliera dell’Aorn “Moscati” di Avellino.

Gli strumenti saranno consegnati dai ragazzi dell’Interact Club Avellino al primario del reparto di pediatria, Eduardo Ponticiello, alla presenza del direttore generale dell’Aorn Moscati Germano Perito, del presidente dell’Interact Club Avellino, Eraldo Di Palma, del Presidente del Rotary Club Avellino Alberto De Matteis, e del Presidente del Rotaract Club Avellino Francesco Giordano.

Il progetto è stato realizzato con l’impegno dei giovanissimi soci dell’Interact Club Avellino, che nel loro primo anno di vita associativa - l’anno rotariano 2024/2025, segnato dalla fondazione del Club sotto la spinta del Past President del Rotary Club Avellino Domenico De Simone - hanno dimostrato entusiasmo, responsabilità e autentico spirito di servizio.

Questo gesto rappresenta un segno concreto e significativo dell’impegno e della capacità di questi giovani nel contribuire al miglioramento del proprio territorio, in pieno spirito rotariano di “Service above self” – servire al di sopra di ogni interesse personale.