Ricorrenza del 4 novembre ad Avellino: Archivio di Stato parte attiva all'evento

4 Novembre: Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate L'Archivio di Stato di Avellino prenderà parte attiva alle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, patrocinate dal Comune di Avellino.
Si inizierà alle ore 10:00, con la deposizione di una corona di fiori sul monumento ai Caduti di tutte le guerre in via Matteotti.
Seguirà, alle 11:00, la visita alla Caserma Berardi in Viale Italia. Infine, alle ore 12:00, l'evento si concluderà presso l'Archivio di Stato di Avellino con l'inaugurazione della mostra documentaria "Come fiamma perenne di gloria". L'Irpinia nella Grande Guerra, cui prenderanno parte S.E. il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, e il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, Dott.ssa Giuliana Perrotta.