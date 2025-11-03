Lotta alla povertà, nuovo dormitorio ad Avellino "Abbiamo voluto uno sportello h24, una finestra aperta alla città"

Restyling completato al Dormitorio della Cittadella della Carità "Monsignor Antonio Forte" ad Avellino. Locali rinnovati nella sede di via Morelli e Silvati. Intervento sia all'ala maschile che a quella femminile del dormitorio e sala operativa h24. "È un dormitorio che è stato sempre a disposizione della comunità. Abbiamo pensato di ristrutturarlo, di dargli una nuova forma. - ha spiegato il direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D’Orta - Abbiamo pensato di dare un po più di dignità alle persone e dii accogliere le persone in un modo dignitoso. Non che prima non lo fosse, ma è sempre complicato poi, in questi luoghi cercare di dare anche un po di bellezza, di appartenenza".

Sportello h24 all'ingresso

I poveri sono in aumento: "So che i piani di zona, sia il 4 che il 5, si stanno strutturando per dei luoghi di prima accoglienza. - ha aggiunto D'Orta - Penso che prossimamente nella città di Avellino ci saranno quasi più di cento posti. Lo sportello h24? Diciamo che è la grande novità. Abbiamo voluto un punto fisso, una finestra aperta sulla città. Abbiamo arretrato il cancello pedonale alla finestra: serve per dire a tutti che ci siamo 24 ore su 24.

"Occorrono operatori notturni"

"Ringrazio tutti i volontari perché noi siamo aperti dal primo gennaio al 31 dicembre e i volontari che sono qui, saranno attivi dalla mattina alle 8 al giorno dopo fino alle 7. Sono volontari e cerchiamo di entrare in questa logica. Noi abbiamo un problema, quello degli operatori notturni. - ha affermato il vice direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Costantino Del Gaudio - Mettiamoci in gioco tutti: questo è il messaggio che lancio alla comunità di Avellino, di auto candidarsi a fare il volontario".