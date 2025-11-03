Avellino, il Campus Dante Alighieri prende forma: si trasforma l'ex Rione Corea Procedono i lavori del nuovo Campus di via Piave

Tra via Piave e via degli Imbimbo nel cuore di Avellino prende forma il Campus Dante Alighieri, la scuola del futuro tra strutture e servizi. Abbattuta la storica scuola media prende forma il nuovo campus, tra progetti e nuovi servizi. Così si trasforma il tessuto urbano del capoluogo, dopo i lavori di demolizione dei corpi di fabbrica che fino al 2014 hanno ospitato la sede della scuola media Dante Alighieri di Avellino. Il fabbricato principale è in via di costruzione e si riesce ad intravedere il futuro dell'ex Rione Corea che cambia pelle e funzioni.

Le foto

Le immagini, gentilmente inviateci dal nostro lettore Pino Lucchese, documentano i lavori in corso nel cantiere. In via spediata di costruzione e allestimento ol nuovo campus scolastico. In corso un intervento da 15 milioni di euro che allarga il perimetro del nuovo campus, che abbraccerà parte del cosiddetto rione Corea, realizzando anche un nuovo ambito urbano di cerniera tra via Piave e via degli Imbimbo.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso scolastico nel quale troveranno sistemazione la scuola media, primaria e la scuola materna. Realizzato dal progettista Fabrizio Rossi Prodi, dello studio “Rossi Prodi Associati” di Firenze e da Giuseppe Colucci, l’obiettivo è dotare Avellino di una scuola fruibile con attività formative e culturali anche oltre l’orario delle lezioni. Il cronoprogramma stabilisce entro il 2027 la completa realizzazione.