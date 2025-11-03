Il cibo è vita. La terra è futuro: marcia per la pace ad Avellino "Dalla cura della terra alla semina della speranza"

Il comitato agricoltori avellinesi, tra i promotori della marcia “Dalla cura della terra alla semina della speranza”, lancia un appello alla città: difendere la pace significa difendere la terra, la vita e il futuro dei bambini.

Nell’immagine che rappresenta la mobilitazione, dei bambini sorreggono un pannello: sagome di missili che, procedendo verso destra, si trasformano in spighe di grano.

È un messaggio semplice e potentissimo: ogni arma sottratta alla guerra può diventare cibo, lavoro, libertà.

"Gli agricoltori lo sanno meglio di chiunque altro: la terra non genera profitto immediato, ma costruisce futuro. Dove ci sono campi, c’è comunità. Dove c’è cibo vero, c’è pace. Dove c’è pace, può crescere una società più giusta.

Come Comitato Agricoltori Avellinesi, siamo parte di questa marcia perché ogni giorno vediamo cosa significa trasformare un seme in nutrimento. È un gesto di fiducia. È un atto di pace.

La guerra devasta la terra, brucia raccolti, interrompe il ritmo della vita. La cura della terra genera futuro, libertà e dignità per le persone. Coltivare è un atto di pace.

Per questo abbiamo scelto di camminare insieme ai bambini, che saranno in testa al corteo: con loro porteremo simboli di vita - una spiga, un seme, una pianta - perché ogni passo compiuto oggi è un seme affidato al loro domani.

Invitiamo tutti: famiglie, scuole, associazioni, cittadine e cittadini. Portate la torcia del cellulare accesa durante il percorso: sarà una lunga scia di luce, un gesto semplice per ribadire che la speranza non si spegne".

Il corteo partirà dalla Villa Comunale alle ore 18.00 e arriverà in Piazza Libertà, dove un trattore - simbolo del lavoro agricolo e della custodia della terra accoglierà la foto collettiva.

"Non è una manifestazione contro qualcuno: è una marcia per ciò che vogliamo difendere. La terra. Il cibo. La pace. I bambini.

Chiediamo a tutta Avellino di esserci. Perché chi coltiva la terra non porta divisione: porta vita.

Ecco tutte le informazioni per aderire

Data: venerdì 7 novembre 2025. Orario: ritrovo ore 18.00 presso Villa Comunale. Arrivo: Piazza Libertà

Indicazioni: torcia del cellulare accesa durante la marcia; portare oggetti simbolici (spiga, seme, bandiera della pace).

Bambini accompagnati in sicurezza (caschetto se bici o monopattino).

Organizzatori e promotori

Con il patrocinio della diocesi di Avellino. Promotori della marcia: Agricoltori avellinesi della media valle del Sabato. (Comitato), Insieme per Avellino e l’Irpinia, Unicef Avellino, Archeoclub Avellino, Alleanza sociale per la sovranità alimentare, Comunità Laudato Si’, Fondazione Rachelina Ambrosini, Lotta per la vita, Mia – Movimento Irpino antiviolenza, Avellino per il mondo, Eip, Nui ra Ferrovia, Nui ra Ferrovia Young, Pax Christi Avellino.