Sicurezza, nuovo distaccamento Vigili del Fuoco in Valle Caudina - VIDEO FOTO - Ministro dell'Interno Piantedosi e capo del Corpo, Mannino a San Martino Valle Caudina

I vertici nazionali e regionali dei vigili del fuoco oggi a San Martino Valle Caudina con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo distaccamento Vvf nel centro irpino della Valle Caudina a ridosso con la provincia di Benevento.

Riutilizzazione di un fabbricato del Comune in disuso per la realizzazione del nuovo presidio voluto a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini. Aree interne al centro del programma per il ministero dell'Interno che ha dato il via al progetto che presto si concretizzerà con la posa della prima pietra.

Il ministro dell'Interno Piantedosi, con il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ingegnere Eros Mannino ed Attilio Visconti, capo dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, sono stati accolti dal comandante provinciale del Corpo, Mario Bellizzi – presenti anche i vertici regionali dei vigili del fuoco, e dal sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano.

Il progetto

Presso l’Oratorio Parrocchiale don Ugo della Camera tanti alunni e studenti dell'istituto comprensivo che hanno salutato da vicino il ministro dell'Interno prima dei lavori all'interno della sala dove sono stati snocciolati i termini del progetto grazie ad un investimento del Ministero dell’Interno che porterà alla realizzazione di una caserma all’avanguardia in grado di intervenire prontamente sui comuni della Valle Caudina e delle zone limitrofe. Il Distaccamento potrà fare affidamento su una dotazione di organico di circa 33 unità, garantendo la presenza 24 ore su 24 di una squadra operativa di pronto intervento composta da un capo squadra e quattro Vigili del Fuoco, muniti di una autopompa serbatoio (mezzo pesante con riserva d’acqua di circa 3500 litri e dotazioni per affrontare la maggior parte degli interventi di soccorso) e di un fuoristrada pick up con modulo anticendio boschivo.

Gli interventi

“Questo distaccamento è importantissimo per l'intera Irpinia, importante per questo territorio. La provincia di Avellino ha 7.500 interventi all'anno e consentirà di riqualificare una parte di patrimonio pubblico” ha rimarcato il ministro Piantedosi che si è poi soffermato anche per le elezioni regionali: “Cirielli è il candidato sul quale il centrodestra punta per un cambio di passo. Il Governo regionale non ha fatto assolutamente nulla per il dissesto idrogeologico ma anche per la risorse idriche. Siamo in una provincia ricca d'acqua ma i cittadini soffrono per la crisi idrica. Serve un cambio di passo per la Regione Campania”.

Per la prima volta in Irpinia il numero uno dei vigili del fuoco d'Italia, Eros Mannino ha ricordato la specificità del Corpo “sempre aggiornato anche alle evoluzioni degli interventi e con un occhio particolare rivolto alle nuove tecnologie e nuovi rischi ci impone un aggiornamento costante. Per questo territorio c'è una storia di un rischio sismico che non va mai sottovalutato al pari di quello idrogeologico” a rimarcare l'importanza di un nuovo presidio dei vigili del fuoco.

“Essendo originario di Benevento – ha spiegato capo dipartimento Visconti – conosco bene questo territorio centro nodale di importanti arterie. Un territorio che va messo in sicurezza sempre di più”.

“Un traguardo raggiunto frutto della sinergia tra Comune di San Martino Valle Caudina e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – ha rimarcato il sindaco Pisano - che porterà alla costruzione di una struttura sicura”.

“Un distaccamento più vicino garantisce tempi di risposta ridotti in caso di emergenza, come incendi, incidenti stradali o alluvioni, salvaguardando vite e proprietà. E maggiore sicurezza delle aree interne” ha affermato il comandante dei Vigili del Fuoco, Mario Bellizzi.