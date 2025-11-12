Sicurezza stradale, celebrazione ad Avellino: "Ricordare per cambiare" Associazione italiana familiari e vittime della strada in campo per la prevenzione

Nella terza domenica di novembre ricorre la giornata mondiale Onu dedicata al ricordo delle vittime della strada, ufficializzata in Italia come giornata nazionale in memoria delle vittime della strada con legge 227/2017.

Anna Diglio Nardone presidente provinciale di Avellino associazione familiari e vittime della strada:

"Non si tratta di dedicare soltanto un giorno alle vittime, ma piuttosto di sollecitare “le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale” (art.1 c.1), perché nessuno perda vita e salute sulle strade della nostra città.

Come da tradizione, l’Aifvs darà rilievo alla giornata del ricordo con iniziative religiose e di sensibilizzazione sociale, ed è, inoltre, disponibile a collaborare per le iniziative che le istituzioni

intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi europei: “Vittime zero” entro il 2050, con tappe intermedie di riduzione del 50% di vittime e feriti entro il Decennio 2021-2030.

Visto che: a) da alcuni anni la strage continua senza raggiungere gli obiettivi di riduzione, e ciò richiama

le istituzioni a predisporre interventi più adeguati a garantire la sicurezza sulle strade, ed inoltre il

73,4% degli incidenti continua a verificarsi in città: b) tenuto conto che la prevenzione è responsabilità condivisa, il territorio ci appartiene ed i suoi problemi ci interpellano, l’AIfvs interessata a fermare la strage, incrementa il proprio impegno nelle città in cui opera, per promuovere in sinergia con le istituzioni del territorio e il coinvolgimento del privato sociale, un cambiamento dal basso, per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Vittime Zero” entro il 2030 nelle città e nel 2050 in tutto il territorio, obiettivo europeo.

L’Aifvs dedicherà alle Vittime della Strada la santa messa del 16 novembre, domenica, celebrata nella Chiesa del Rosario di Avellino alle ore 10,30.

"Siano le istituzioni a rendere onore alle vittime della strada, tributando un pubblico ricordo che promuova sollecitazioni per porre fine ai comportamenti prepotenti e di trasgressione delle norme, egoistici ed omissivi da qualunque settore provengano: nessuno deve perdere vita e salute sulle strade della nostra città.

Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce, trasformiamo in un atto concreto di ricordo il cordoglio espresso in occasione di tante tragedie".