Colletta alimentare ad Avellino: sabato la raccolta nei supermercati Generi alimentari non deperibili saranno destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà

Sabato 15 novembre 2025 anche Avellino parteciperà alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e sostenuta, come ogni anno, dalla Caritas Diocesana di Avellino insieme a tante realtà del territorio.

Nel corso della giornata, centinaia di volontari saranno presenti nei principali supermercati cittadini per raccogliere generi alimentari non deperibili che saranno destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Ad Avellino, la Colletta coinvolgerà 10 punti vendita

Saranno oltre 200 i volontari coinvolti, appartenenti a diverse associazioni e gruppi parrocchiali della città: Associazione Banco di Solidarietà “La Rete”, Comunione e Liberazione, Scout, Masci, Azione Cattolica, Lions, oltre ai tanti volontari della Caritas di Avellino e della rete di solidarietà diocesana.

Come ogni anno, sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, legumi, pelati, tonno, carne in scatola, biscotti e alimenti per l’infanzia. Tutti i prodotti raccolti verranno successivamente distribuiti alle famiglie assistite attraverso i centri di ascolto Caritas, la Cittadella della Carità mons. Antonio Forte e le strutture di accoglienza della diocesi.

“La Colletta Alimentare è un momento di grande partecipazione e comunione – afferma Antonio D’Orta, direttore della Caritas Diocesana di Avellino –. Un gesto semplice ma capace di generare un legame profondo tra chi dona e chi riceve. In un tempo in cui cresce la solitudine e la povertà si fa più complessa, condividere il necessario diventa un atto di speranza e di fraternità concreta.”

In città, la Colletta Alimentare vedrà il suo momento simbolico alle ore 10:30 presso il

supermercato IperFutura di via Cione dove, insieme ai volontari, sarà presente anche il direttore della Caritas di Avellino D’Orta.

La giornata si inserisce in un percorso di collaborazione stabile tra Banco Alimentare e Caritas Diocesana, che durante tutto l’anno lavorano fianco a fianco per contrastare la povertà alimentare e ridurre lo spreco, sostenendo persone e famiglie in difficoltà attraverso la rete territoriale della solidarietà.

Partecipare alla Colletta è semplice: basta aggiungere un po’ di spesa per chi ne ha bisogno e consegnarla ai volontari presenti all’uscita dei supermercati. Un piccolo gesto che, insieme a tanti altri, può fare una grande differenza.

La colletta alimentare interesserà anche le aree interne dell'Irpinia. Coinvolti diversi comuni. A Grottaminarda in campo i volontari della protezione civile flumerese .