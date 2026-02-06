Comuni Montani: via libera a 111 paesi su 118 "Riconoscimento importante" La nota stampa di Ciro Aquino

“Esprimo soddisfazione per il seguito dato alle rassicurazioni fornite dal ministro Roberto Calderoli nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi a Roccaraso all'iniziativa promossa dalla Lega in Abruzzo, in merito alle legittime rivendicazioni territoriali dei comuni della provincia di Avellino”.

Lo dichiara Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, commentando l’esito del confronto tenutosi in sede di Conferenza Unificata sul Decreto Montagna.

“I nuovi criteri introdotti per l’individuazione dei comuni montani – spiega Aquino – hanno determinato un significativo ampliamento rispetto alle proposte iniziali, consentendo l’ingresso della quasi totalità dei comuni irpini: 111 comuni su 118. Si tratta di un riconoscimento fondamentale per l’Irpinia e per le aree interne della Campania”.

“Il ddl Montagna – conclude – rappresenta uno strumento importante per garantire il mantenimento dei servizi essenziali, attraverso criteri socio-economici che consentiranno l’accesso a incentivi destinati a medici, insegnanti, giovani imprese e aziende agricole, contribuendo a contrastare il fenomeno dello spopolamento che da anni colpisce i nostri territori”.

