La Coppa Davis e la BJK Cup ad Avellino: "Tennis in crescita col decentramento" Dell'Edera: "È stato fondamentale sostenere i progetti lontani dai grandi centri"

Esposizione ufficiale ad Avellino per la Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Il via in mattinata e sipario domenica 8 al Country Sport di Picarelli. Conferenza stampa con gli interventi di Michelangelo Dell'Edera, direttore dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi" e team manager delle nazionali, vincenti nell'ultimo triennio nella Davis e nell'ultimo biennio nella BJK, Angelo Chiaiese, presidente della FITP Campania, e Virginia Di Caterino, consigliere nazionale FITP.

"Il decentramento è stato fondamentale"

"Ci studia il mondo e il vero segreto di questo sistema è stato il decentramento. - ha spiegato Dell'Edera - Le aree interne e periferiche, e tra queste c'è l'Irpinia, rappresentano la centralità di tutti i progetti sportivi della nostra federazione. Ad Avellino e in Campania ci sono centri tecnici nazionali. Il decentramento consente ai bimbi talentuosi e a insegnanti di talento di continuare a lavorare a casa con aiuti federali, economici e di consulenza. È un sistema virtuoso e l'esempio è Musetti con il suo maestro Tartarini che oggi girano il mondo".

"Tutto frutto della programmazione"

"Dalla Campania riparte il tour dei trofei. Viviamo una fase splendida per la nostra disciplina. Ci tengo a precisare che non è un caso, ma è frutto della programmazione con il presidente Binaghi e con il consiglio federale. La nostra federazione è forte e ha programmato. - ha aggiunto Di Caterino - L'Irpinia e la Campania vive una fase florida con numeri splendidi di iscrizione e partecipazione".

"La novità dei trofei in diversi comuni"

"È un evento internazionale e mondiale. L'Italia ha vinto per tre anni di fila la Davis, per due la BJK e per due anni di fila ha vinto entrambi i trofei. - ha sottolineato Chiaiese - Grazie ad Angelo Binaghi per questa possibilità di esporre i trofei, dobbiamo ringraziare chi ha lottato e vinto per regalarci queste emozioni. Ci teniamo a esporre i trofei lì dove non c'è mai stata l'occasione e Avellino non aveva mai avuto questa possibilità. Siamo contenti di tutto questo e di un movimento che non si ferma, cresce".

"Fase bellissima per risultati e crescita"

"È un momento importante. Ci sono i trofei, ma stiamo vivendo anche il corso di aggiornamento della FITP per tutti i tecnici della Regione Campania. È la testimonianza di ciò che è stato fatto, la crescita e la formazione che hanno prodotto i risultati individuali e di squadra a livello internazionale con un progetto nato 20 anni fa": ha spiegato Guido Nazzaro, tecnico del Country Tennis.