San Sossio Baronia: al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale

Obiettivo: migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza

Un’altra sede della provincia di Avellino sarà pronta a breve ad offrire i servizi della pubblica amministrazione

San Sossio Baronia.  

Non solo assalti ai postamat. Una buona notizia per le aree interne. L'ufficio postale di San Sossio Baronia si rifà il look. La struttura è interessata da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.

Un progettp che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di San Sossio Baronia sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Flumeri, in via Roma, 35, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

