San Sossio Baronia: al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale Obiettivo: migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza

Non solo assalti ai postamat. Una buona notizia per le aree interne. L'ufficio postale di San Sossio Baronia si rifà il look. La struttura è interessata da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.

Un progettp che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di San Sossio Baronia sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Flumeri, in via Roma, 35, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.