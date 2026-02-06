Grottaminarda: lavori di riqualificazione del cimitero comunale L’intervento prevede il rifacimento del manto di copertura di alcuni blocchi

Sono iniziati i lavori di rifunzionalizzazione del cimitero comunale di Grottaminarda, per un importo di circa 25mila euro. L’intervento prevede il rifacimento del manto di copertura di alcuni “blocchi” prospicienti il parcheggio.

Gli interventi previsti dal progetto riguardano:

La realizzazione della copertura in lamiera grecata, la realizzazione di canali di gronda, la sostituzione delle discese pluviali.

I lavori saranno diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

"Si tratta del primo lotto di interventi previsti per il riassetto e la manutenzione straordinaria del cimitero civico - spiega Marilisa Grillo, consigliere delegato ai lavori pubblici - un piano d’azione strutturato, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, volto a restituire ordine, dignità e piena fruibilità a uno dei luoghi più cari e simbolici della nostra comunità".

È solo l’inizio di un percorso che trasformerà il cimitero in un luogo sempre più ordinato e decoroso.

"Abbiamo dato avvio ad una prima tranche dei lavori per la rifunzionalizzazione del cimitero - afferma Franca Iacoviello, assessore delegato al cimitero - questi lavori rappresentano un primo passo importante per migliorare le condizioni e il decoro del nostro cimitero che non è solo un luogo di sepoltura, ma uno spazio di memoria, raccoglimento, dignità che merita attenzione costante ed interventi adeguati".