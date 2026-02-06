Avellino: due modifiche nell'undici iniziale a Monza Domenica (ore 15) la sfida contro i brianzoli all'U-Power Stadium

Domenica (ore 15) la sfida contro il Monza per l'Avellino e i lupi puntano alla continuità contro una delle big del torneo. Dopo il 3-1 sul Cesena gli irpini vogliono confermare la qualità espressa al "Partenio-Lombardi" e anche la decisione sottoporta, firmata Tommaso Biasci, nella vittoria sui romagnoli. Tra i jolly dalla panchina ci sarà Andrea Le Borgne, pronto alla sfida in biancoverde con il prestito dal Como: prime parole da calciatore dell'Avellino per il francese classe 2006.

Provate le coppie Biasci-Patierno e Pandolfi-Tutino

Accelerazione dal campo per l'Avellino dopo quanto ridefinito con la sessione invernale di calciomercato. I volti nuovi sembrano destinati alla panchina. Le novità di formazione, nel 3-5-2, saranno il ritorno di Lorenco Simic al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontato con il Cesena e la maglia da titolare per Michele Besaggio al posto dell'infortunato Dimitrios Sounas (nel primo allenamento settimanale a porte aperte il greco non ha preso parte alla seduta in gruppo). In attacco si va verso la conferma di Biasci, autore della tripletta decisiva con i romagnoli, e di Cosimo Patierno, utilissimo dal primo minuto nello sviluppo gara. Provate le coppie nella partitella di inizio settimana con la'ltro duo composto da Luca Pandolfi e Gennaro Tutino.