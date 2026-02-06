Decreto Montagne, Ricciardelli: bene il riconoscimento, ma ora seguano risorse Il sindaco di Santa Paolina commenta così il riconoscimento

"Santa Paolina è stato uno dei primi comuni a far sentire la propria voce al Ministro Calderoli sulla revisione dei Comuni Montani. Ora assistiamo ad un cambio di rotta: prima il taglio di tanti comuni, ora addirittura più comuni rispetto alla situazione precedente la revisione. Siamo contenti che le nostre istanze siamo state prese in considerazione." Così il sindaco di Santa Paolina Rino Ricciardelli commenta la revisione al DecretoMontagne che ha visto 111 comuni inseriti su 118. " Questo GRAZIE anche alla nostra battaglia a difesa del nostro territorio e della nostra comunità. Un plauso alla Comunità Montana Partenio Valle di Lauro e all'UNCEM Campania con cui abbiamo condiviso un percorso affinché il Governo rivedesse criteri e classificazione. Mi auguro che non saranno solo parole ma piuttosto che ci saranno risorse e servizi concreti per tutti i comuni." Conclude Ricciardelli.